Can kaybı 850 bin 633

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 850 bin 633’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 391 bin 92’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 17 milyon 709 bin 731’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 173 bin 328 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 187 bin 225’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 862 bin 311 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 120 bin 896’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 647 bin 166 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 788 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 11 bin 244 olurken, vaka sayısı 409 bin 974’e yükseldi.

İtalya’da toplam vaka sayısı 268 bin 218 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 477 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 243 bin 295 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 364 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 462’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 373 bin 570’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 850 bin 633’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 64 bin 646’ya yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 295 bin 849’a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 850 bin 633’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 295 bin 849’a yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 294 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 624 bin 613’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 64 bin 646 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 775 bin 194 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 105 bin 795’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1523 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 7 bin 343 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 172 bin 53 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 124 bin 185 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 217 bin 396 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 157 bin 403 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 520 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.