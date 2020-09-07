Can kaybı 887 bin 596

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 887 bin 596’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 296 bin 207’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 19 milyon 379 bin 478’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 460 bin 421 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 193 bin 253’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 137 bin 606 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 126 bin 686’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 689 bin 977’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 838 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı 11 bin 592’ye yükselirken, vaka sayısı 422 bin 510’na ulaştı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bin 293’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 386 bin 658’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 887 bin 596’ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 71 bin 687’ye yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 298 bin 903’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 887 bin 596’ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 298 bin 903’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 345 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 204 bin 613’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 71 bin 687 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 250 bin 429 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 361’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 99 bin 654 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 25 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 194 bin 109 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 138 bin 575 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 237 bin 365 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 184 bin 687 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 875 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.