Can kaybı 913 bin 931

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 913 bin 931’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 329 bin 822’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 345 bin 796’ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 588 bin 181 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 196 bin 331’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 239 bin 763 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 129 bin 575’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 710 bin 67’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 344 olarak rapor edildi.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bin 798’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 395 bin 488’e çıktığı açıklandı.

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 353 bin 944’e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 88 bin 742 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 813 olduğu aktarıldı.

İtalya’da toplam vaka sayısı 283 bin 180’e, toplam can kaybı ise 35 bin 587’ye ulaştı. Ülkede 211 bin 885 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 913 bin 931’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 76 bin 304’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 300 bin 371’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 913 bin 931’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 300 bin 371’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 370 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 562 bin 414’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 76 bin 304 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 542 bin 663 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 661’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 409 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 456 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 207 bin 203 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 147 bin 510 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 248 bin 947 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 186 bin 58 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 4 bin 66 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.