Can kaybı 924 bin 580

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 924 bin 580’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 944 bin 152’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 812 bin 603’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 676 bin 601 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 198 bin 128’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 315 bin 858 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 131 bin 274’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 722 bin 832’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 593 olarak rapor edildi.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 23 bin 029’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 399 bin 940’a çıktığı açıklandı. İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 576 bin 697’e, virüs kaynaklı ölü sayısı 29 bin 747 oldu. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 373 bin 911’e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 59’a çıktığı bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 910’a yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 924 bin 580’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 78 bin 614’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 301 bin 481’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 924 bin 580’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 301 bin 481’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 379 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 754 bin 356’ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 78 bin 614 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 702 bin 595 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 803’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 615 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 650 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 214 bin 746 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 152 bin 458 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 257 bin 863 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 187 bin 116 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 4 bin 292 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.