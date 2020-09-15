Can kaybı 932 bin 801

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 932 bin 801’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 449 bin 50’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 280 bin 281’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 749 bin 289 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 199 bine ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 349 bin 544 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 132 bin 117’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 733 bin 860’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 812 olarak rapor edildi.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 23 bin 313’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 404 bin 648’e çıktığı açıklandı. İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 593 bin 730’a, virüs kaynaklı ölü sayısı 29 bin 848 oldu. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 387 bin 252’ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 507’ye çıktığı bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 950’ye yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 932 bin 801’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 80 bin 808’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 302 bin 424’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 932 bin 801’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 302 bin 424’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 389 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 930 bin 236’ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 80 bin 808 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 859 bin 399 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 920’ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 836 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 841 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 221 bin 523 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 158 bin 405 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 265 bin 888 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 630 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.