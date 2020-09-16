Can kaybı 939 bin 192

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 939 bin 192’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 730 bin 66’ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 544 bin 716’ya ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 788 bin 147 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 200 bin 197’ye ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 384 bin 299 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 133 bin 207’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 738 bin 20’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 927 olarak rapor edildi.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 23 bin 453’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 407 bin 353’e çıktığı açıklandı.

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 603 bin 167’ye, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 4 oldu. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 395 bin 104’e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 891’e çıktığı bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 999’a yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 939 bin 192’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 82 bin 91’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 303 bin 89’a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 939 bin 192’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında toplam enfekte kişi sayısı 303 bin 89’a yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 393 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 20 bin 359’a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 82 bin 91 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 942 bin 360 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 984’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1671 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 101 bin 267 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 965 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 225 bin 30 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 161 bin 65 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 269 bin 407 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 663 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.