Can kaybı 961bin 461’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 961 bin 461’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 991 bin 301’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 587 bin 826’ya ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 967 bin 403 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 203 bin 824’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 528 bin 347 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 136 bin 565’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 762 bin 865’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 369 olarak rapor edildi. İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 659 bin 334, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 495 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 442 bin 194’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 274’e yükseldiği aktarıldı.

Avrupa’da ölümler azaldı

Avrupa’da koronavirüsün (Covid-19) son dönemde daha fazla insanda tespit edilmesine rağmen daha az ölümün yaşandığı belirtildi. Daily Mail’in haberinde koronavirüs salgınında Avrupa’da yüksek vaka oranlarına rağmen ölümlerin Mart ayından daha az olduğu belirtildi. Mart ayında günlük en fazla 9 bin vaka bildiren İspanya’da günlük 929 kişi hayatını kaybederken, yakın zamanda günlük 15 bin vaka tespit edilen ülkede günlük 240 ölüm kaydedildi. Fransa ve İsveç’te de bahar aylarına kıyasla ölüm oranlarının gerilediği bildirildi. Uzmanlar bunun nedeninin virüsün daha çok genç ve sağlıklı insanlar arasında yayılmaya başlamasından kaynaklı olabileceğini ifade etti.