Can kaybı 965 bin 97

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 965 bin 97’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 243 bin 22’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 835 bin 563’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 4 bin 768 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 204 bin 118’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 544 bin 629 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 136 bin 895’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 768 bin 895’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 369 olarak rapor edildi.

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 659 bin 334, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 495 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 452 bin 763’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 285’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 965 bin 97’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 87 bin 909’a yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 306 bin 304’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 965 bin 97’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında toplam enfekte kişi sayısı 306 bin 304’e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 420 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 487 bin 580’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 87 bin 909’a kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 396 bin 399 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 307’ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1671 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 101 bin 941 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 553 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 244 bin 676 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 177 bin 327 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 286 bin 743 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 984 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.