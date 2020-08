Can kaybı 747 bin 305’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 747 bin 305’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 810 bin 774’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 13 milyon 712 bin 473’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 360 bin 302 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 169 bin 131’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 170 bin 474 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 104 bin 263’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 498 bin 555 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 21 bin 713 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 205 olurken, vaka sayısı 378 bin 168’e yükseldi.

Avrupa'da durum

İtalya’da toplam vaka sayısı 251 bin 713 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 225 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 220 bin 850 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 276 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 900 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 75 bin 647 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 18 bin 988’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 333 bin 699’a çıktığı açıklandı.

Türkiye'de 1212 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 67 bin 237 testten 1212'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 891 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 227 bin 89'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 67 bin 237 test yapıldı, 1212 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 934 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, toplam hasta sayısı 244 bin 392, toplam vefat sayısı 5 bin 891, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2, ağır hasta sayısı 632, toplam iyileşen hasta sayısı 227 bin 89 oldu.

Tedbir alalım

Bakan Koca verilere ilişkin, "2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım" değerlendirmesinde bulundu.