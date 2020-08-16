Can kaybı 769 bin 6’ya yükseldi 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 769 bin 6’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 617 bin 972’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 14 milyon 334 bin 222’ye ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 529 bin 501 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 172 bin 606’ya ulaştığı bildirildi.

Vaka sayısı artıyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 317 bin 832 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 107 bin 297’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 525 bin 803 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 75 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 395 olurken, vaka sayısı 383 bin 902’ye yükseldi.

Avrupa'da durum

İtalya’da toplam vaka sayısı 253 bin 438 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 392 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 224 bin 478 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 290 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 935 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 77 bin 869 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 19 bin 492’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 341 bin 70’e çıktığı açıklandı.

Bu sonucu bekliyorduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladıklarını belirterek, "Bu sonucu bekliyorduk" dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?" ifadesini kullandı.