Çanakkale Zaferi milletin uyanışıdır

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Çanakkale Deniz Savaşları'nın ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümünü yaptığı yazılı açıklamayla kutladı.

Sındır, "Çanakkale tarihin akışının değiştiği, ulus olduğumuz, bağımsız Türkiye'nin temellerinin atıldığı topraklardır. Çanakkale, kanla yazılan bir destan ve bir milletin uyanışıdır. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, saygıyla selamlıyoruz. Minnettarız" dedi. Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık, özgürlük, kardeşlik ve birlik ruhuyla verilen onurlu bir mücadele olduğunu ifade ederek açıklamasına başlayan Sındır, "105 yıl önce vatan için siper oldular, 15'inde cepheye koştular. Vatan için dönmeyi düşünmeyen, süngüyle ölüme giden kahramanlara vatan minnettar. Çanakkale bir devrin battığı, yeni bir geleceğin doğduğu yerdir. Türk Ulusuna Atasını, Atatürk'ü kazandıran destandır. Unutmayalım! Çanakkale'de, kurtuluş savaşında ve yurdun dört bir yanında vatan için verilen mücadeleler sayesinde bugün hürüz, özgürüz." dedi.

Tarihin akşı değişti

Çanakkale Zaferi'nin sadece Anadolu'da değil, dünya coğrafyasında tarihsel sonuçlar doğurduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, "Öyle zaferler vardır ki tarihin akşını değiştirir, bir milletin uyanışına vesile olur. Çanakkale Zaferi Türk bağımsızlık savaşının temellerinin atıldığı, bir ulusun doğuşuna vesile olan zaferdir. Çanakkale'de elde ettiğimiz zaferle dünya savaşının seyrini değiştirmekle kalmadık, yüzyıllardır milletimizin ruhunda açılan derin yaralar Çanakkale'de elde edilen zaferle iyileşmiş, Türk bağımsızlık savaşının temelleri atılmıştır. Milletimizin, vatan savunmasında sergilediği fedakarlık tüm dünyayı hayrete düşürmüştür" dedi.

Kutlu olsun

Çanakkale savaşında sergilenen birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuna bugün de ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Sındır, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sayı ve maddi açılardan üstünlüğü tartışılmaz olan emperyalist güçlere karşı zafer; köken, inanç ve mezhep farkı gözetmeksizin milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışmayla gelmiştir. Bugün de bağımsız Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması, yurdumuzun bölünmez bütünlüğünün muhafaza edilmesi demokrasiye inanan, gücünü tarihinde olduğu gibi dayanışma duygusundan alan, kuruluş değerlerini benimseyen, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini savunan yurttaşlarımızla mümkün. Bu tüm aziz şehitlerimize ve gazilerimize olan bir borcumuzdur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, saygıyla selamlıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümünü kutlu olsun."