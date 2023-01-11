Canan Kaftancıoğlu hakkında karar belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 'Suçun yasal unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verildi

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Şikayetçi avukatı Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Savcı daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.



"HAKARET İÇEREN SÖZLER SÖYLEMEDİM Kİ, HAKARET ETMİŞ OLAYIM"

Canan Kaftancıoğlu savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Bütün vakıf arazileri 2 yıllığına kiraya verilirken, katılana 10 yıllığına kiraya verilmesi devletin nüfuzunu kötüye kullanmaktır. Ben kendisine hakaret içeren sözler söylemedim ki, hakaret etmiş olayım. İlçe başkanımız yargılanmış ve beraat etmiştir. Katılan tarafından kaçak inşaat yapılmıştır. Söz konusu yapının kaçak olduğu anlaşıldıktan sonra, yıkımına müteakip aynı gün sözleşme yapılmıştır. Ben katılan tarafa kesinlikle hakaret etmedim. CHP İl Başkanı olarak 16 milyon İstanbullunun iradesiyle, boğazın öngörünümünde olan bir araziye çivi bile çakmanın yasak olduğu bir durumda, katılan tarafından yapılan kaçak yapıyı kamuoyuna duyurdum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.



"MÜVEKKİLİMİN YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMA ELEŞTİRİ MAHİYETİNDEDİR"

Kaftancıoğlu'nun avukatı ise, "Vatandaşlar tarafından belirtilen arazide kaçak yapı yapıldığı ihbarı üzerine, ekipler belirtilen mahalleye giderek uyarı yapmışlar, katılan taraf da kaçak yapıyı yıkmıştır. Sözleşme yapılarak belirtilen arazi 10 yıllığına kiralanmıştır. Müvekkilimin yapmış olduğu açıklama eleştiri mahiyetindedir. Muhatabın üst düzey bir bürokrat olduğu düşünüldüğünde, eleştirinin sert olması da kaçınılmazdır. Müvekkilimin beraatini talep ederiz" ifadelerini kullandı.



"BEN GERÇEKLERİ SÖYLEMEK DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM"

Karar öncesi son sözü sorulan Canan Kaftancıoğlu, "Ben gerçekleri söylemek dışında bir şey yapmadım" diyerek beraatine karar verilmesini istedi.



KAFTANCIOĞLU'NA BERAAT KARARI

Mahkeme sanık Canan Kaftancıoğlu'na isnat edilen 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraatine karar verdi.