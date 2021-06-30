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Çankaya Belediyesi zabıta alacak

Ankara ili Çankaya Belediyesi'nin 80 zabıta memuru alacağı açıklandı

Çankaya Belediyesi zabıta alacak
30 Haziran 2021 Çarşamba 10:45

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çankaya  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

İlan için başvurular 13.09.2021 tarihi ile 17.09.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığ halde yapılan başvurular,  değerlendirmeye alınmayacaktır.

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