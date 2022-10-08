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Çankaya Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı istihdam edeceklerini duyurdu

Çankaya Üniversitesi öğretim elemanı alacak
08 Ekim 2022 Cumartesi 11:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çankaya Üniversitesi ilanda belirtilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26, 24, 23,31. ve 50/d maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır."

İlan için 7 Ekim'de başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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