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Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
23 Mart 2022 Çarşamba 10:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çankaya Üniversitesi ilanda belirtilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26, 23 ve 31. maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.


İlan için 23 Mart 2022'de başlayan başvurular 6 Nisan 2022 tarihinde son bulacaktır.


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