AHMET ÜMİT'TEN YENİ KİTAP
AHMET ÜMİT'TEN YENİ KİTAP
0
AŞI KISIRLIK YAPAR MI?
AŞI KISIRLIK YAPAR MI?
0
TARKAN YENİ İMAJINI PAYLAŞTI
TARKAN YENİ İMAJINI PAYLAŞTI
0
YAŞI 72 AMA...
YAŞI 72 AMA...
0

Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
23 Haziran 2021 Çarşamba 10:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çankaya Üniversitesi 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun’un 23. 24. 26 ve 31. maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanları alacaktır.

 

Başvuracak adayların eğitimöğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.


DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Et ürünleri alınacak
Sonraki Haber
Ahmet Ümit, son kitabını Bergama'da tanıttı
Kentsel dönüşüm isyanı: Evimizi elimizden almaya çalışıyorlar
Kentsel dönüşüm isyanı: Evimizi elimizden almaya çalışıyorlar
0
Yolda yürüyen çifti vahşice öldürdüler!
Yolda yürüyen çifti vahşice öldürdüler!
0
TOKİ 187 arsasını satıyor
TOKİ 187 arsasını satıyor
0
LGBT pikniğine polis müdahale etti!
LGBT pikniğine polis müdahale etti!
0
Sedat Peker'den yeni iddialar!
Sedat Peker'den yeni iddialar!
0
Yangın felaketi : Üç çocuk öldü!
Yangın felaketi : Üç çocuk öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.