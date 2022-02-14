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Çankırı'da yangın can aldı

Çankırı'da tek katlı evde çıkan yangında Adnan Güler (58) hayatını kaybetti, arkadaşı Mehmet S. (69) yaralandı

Çankırı'da yangın can aldı
14 Şubat 2022 Pazartesi 11:55

Kırkevler Mahallesi, Kastamonu Caddesi Kümeevleri mevkisinde Mehmet S.'ye ait tek katlı evde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde bulunan Mehmet S., çevredekiler tarafından kurtarıldı, fakat arkadaşı Adnan Güler mahsur kaldı. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü. İçeri giren ekipler, Adnan Güler'in cansız bedeni ile karşılaştı. Güler'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Mehmet S. de hastanede tedaviye alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çankırı #yangın #ölüm
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