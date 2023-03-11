Çankırı Kapalı Cezaevi'ne 'deprem' tahliyesi

Çankırı'da E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Cezaevinde bulunanlar, çevre illerdeki cezaevlerine sevk edildi.

Çankırı Kapalı Cezaevi'ne 'deprem' tahliyesi
11 Mart 2023 Cumartesi 13:36

Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu binası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan incelemede, depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesi üzerine boşaltıldı. Cezaevindeki hükümlü ve tutuklular, çevre illerdeki cezaevlerine nakledildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "1983 yılında hizmete açılmış ve bugüne kadar aynı binada hizmet veren Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklu vatandaşlarımızın, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzce, yaşanan deprem felaketleri akabinde alınan önlemler kapsamında, yakın bölgelerdeki ceza infaz kurumlarına nakilleri gerçekleştirilmiştir. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda nakiller sırasında hükümlü ve tutukluların güvenliklerinin sağlanması ve nakil işlemlerinin sorunsuz gerçekleştirilmesi için tüm önlemler eksiksiz olarak alınmıştır" denildi.

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