Canlı model alınacak

Trabzon Üniersitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere iki canlı model alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek: 8’inci maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Trabzon Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla çalıştırılmak üzere ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 2 (İki) adet sözleşmeli Canlı Model personeli alınacaktır.



Başvuracak adayların uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip olması ve dayanıklı olması gerekmektedir.



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