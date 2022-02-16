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Canlı model alınacak

Trabzon Üniersitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere iki canlı model alacağını duyurdu

Canlı model alınacak
16 Şubat 2022 Çarşamba 10:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek: 8’inci maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Trabzon Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla çalıştırılmak üzere ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 2 (İki) adet sözleşmeli Canlı Model personeli alınacaktır.

 


Başvuracak adayların uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip olması ve dayanıklı olması gerekmektedir.


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