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Canlı yayın yaparken, kuzeni tarafından vuruldu!

Karaman'da Tufan D.'nin (26), sosyal medya üzerinden tartıştığı halasının oğlu Emir Ö.'yü (30) canlı yayın yaptığı sırada pompalı tüfekle yaraladığı ortaya çıktı. Bu anlara ait görüntülerde, Emir Ö.'nin canlı yayın yaparak evden dışarı çıktığı ardından peş peşe gelen silah sesleri yer alıyor

Canlı yayın yaparken, kuzeni tarafından vuruldu!
25 Ekim 2021 Pazartesi 12:29

Olay, dün saat 23.50'de Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta meydana geldi. Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tufan D., ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeninin evine gitti. Emir Ö., dışarı çıktığı sırada Tufan D. de tüfekle üzerine doğru ateş açtı.  Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yığıldı. Tufan D. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emir Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polisin, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışması ise sürüyor.

Öte yandan silahlı saldırının, Emir Ö.'nün sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. Emir Ö., tartışma anlarının da yer aldığı, 1 saat 3 dakika süren canlı yayın görüntülerinde, Tufan D.'ye eve gelmesini beklediğini söylüyor. Yayında zaman zaman evin balkonundan sokağı gösteren Emir Ö., Tufan D.'nin henüz gelmediğini belirtiyor. Birkaç kez de evden dışarı çıkıp sokağa gösteren Emir Ö.'nin en son çıktığında ise peş peşe silah sesleri duyuluyor. Yaralanan Emir Ö., tekrar eve giriyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karaman #kuzenini vurdu #sosyal medya kavga
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