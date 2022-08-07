CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR
CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR
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Canlı yayında gergin anlar! Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü

Demokrat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek canlı yayında gerginlik yaşadı. Yerlerinden kalkarak burun buruna gelen ikili, ilk başta büyük bir şaşkınlık yaşayan ancak daha sonra olaya müdahale eden stüdyodaki diğer konuklar tarafından yatıştırıldı

07 Ağustos 2022 Pazar 08:43

TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programında gergin anlar yaşandı. Programın bugünkü konukları arasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, gazeteci Barış Yarkadaş, Latif Şimşek ve yazar Doğan Çağlar vardı.

Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" şeklinde tepki göstermesinin ardından iki isim canlı yayında burun buruna geldi.

STÜDYODAKİLER NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Yaşananlar karşısında stüdyodakiler de panikledi. İlk olarak ikiliden uzaklaşan sunucu Pınar Ardor, "Kesin yayını arkadaşlar" diyerek yönetmenden ricada bulundu. Fakat daha sonra yayın kesilmedi ve Ardor ile diğer konuklar, Enginyurt ve Şimşek'in yanına giderek ayrılmalarını sağladı.

Etiketler; #cemal enginyurt #latif şimşek #canlı yayın #tv100
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