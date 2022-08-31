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Canlı yayında kalp krizi geçirdi, acı haber geldi!

“Borsa Kralı” olarak bilinen Nasrullah Ayan, canlı yayında geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:54

Borsa Kralı lakabıyla bilinen Nasrullah Ayan, konuk olduğu Artı Tv’nin canlı yayınında kalp krizi geçirdi. Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, “Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim” diyerek ayrıldı. Kalp krizi geçiren Ayan’ın kalbinin durduğu ve daha sonra çalıştırıldığı belirtildi. Yoğun bakımda uyutulan Ayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi duyuran Gazeteci Abdurrahman Dilipak, “Nasrullah Ayan Gaziantep te vefat etmiştir” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #nasrullah ayan #canlı yayın #kalp krizi #ölüm
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