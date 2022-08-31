Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

Katıldığı canlı yayında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Borsa Kralı lakaplı Nasrullah Ayan'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanladı. Ayan'ın kardeşi, "Kardeşim, ciğerparem Nasrullah Ayan'ın beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor" dedi

'Borsa Kralı' lakabıyla tanınan iş insanı Nasrullah Ayan, güncel ekonomik konuları görüşmek üzere katıldığı Artı TV'deki canlı yayında değerlendirmelerde bulunurken fenalaşarak yayından ayrıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ayan'ın hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar ise kardeşi Abdullah Ayan ve gazeteci ve ekonomist Cüneyt Akman tarafından yalanlandı. Yayın sırasında kalbinin durduğu, daha sonra ise çalıştırıldığı belirtilen Ayan’ın yoğun bakıma alınarak uyutulduğu ve durumunun 48 saat sonra tekrar değerlendirileceği öğrenildi. Ekonomist Cüneyt Akman, Ayan’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır" ifadelerini kullandı. Ayan'ın kardeşi Abdullah Ayan da sosyal medya hesabından "Kardeşim ciğerparem #nasrullahayan beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor.. dualarınızı esirgemeyin" paylaşımını yaptı.