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Canlı yayında kalp krizi geçirmişti. Acı haber geldi!

Bir televizyon kanalındaki canlı yayına uzaktan bağlandığı sırada kalp krizi geçiren ve yoğun bakıma kaldırılan 'Borsa Kralı' lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi

02 Eylül 2022 Cuma 11:47

Artı TV ekranlarında katıldığı canlı yayında bir anda fenalaşan ve herkesi korkutan 'Borsa Kralı' lakaplı iş insanı Nasrullah Ayan, hemen hastaneye kaldırıldı.

Yayın sırasında kalbinin durduğu, daha sonra ise çalıştırıldığı belirtilen Ayan yoğun bakıma alınarak uyutuldu. Günlerden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve daha önce hakkında 'öldü' iddiası ortaya atılan Ayan, bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Etiketler; #nasrullah ayan #ölüm #kalp krizi
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