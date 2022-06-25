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Canlı yayında Pınar Gültekin kararı tartışması! Sunucu bile isyan etti!

Pınar Gültekin cinayetinin konuşulduğu Habertürk canlı yayınında gergin anlar yaşandı. Programın konuğu Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in katil Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indiriminin doğru olduğunu söylemesiyle ortalık bir anda karıştı. Programın sunucusu dahil diğer tüm konuklar Şen'e tepki gösterdi

25 Haziran 2022 Cumartesi 09:21

Muğla'da Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesinin tartışıldığı Habertürk canlı yayınında ortalık bir anda karıştı. Hülya Hökenek'in moderatörlüğünü yaptığı "Enine Boyuna" programının konuğu olan Ceza Hukukcusu Prof. Dr. Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü sonrası gergin anlar yaşandı. Hülya Hökenek dahil diğer tüm konuklar Ersan Şen'e tepki gösterdi.

"Bunun savunulacak bir yanı yok" diye seslenen Hökenek'e tepki gösteren Şen, "Hülya Hanım ne konuşuyorsun ya" diye çıkıştı. Hökenek ise "Bir kadın yakılarak öldürülüyor, üzerine beton dökülüyor. Daha sonra adam çıkıp ben burada kokoreç pişirdim diyor. Hocam lütfen. Ben kabul etmiyorum" diye cevap verdi.

Şen bunun üzerine "Sonuç ne kadar kötü olursa olsun, orada karar veren hakimleri ve mahkemeyi yok sayamazsın. Böyle bir hakkın var mı? Ondan sonra mahkemeye gidip nasıl adalet arayacaksın?" dedi.

AKSOY DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

O sırada araya giren Gazeteci Faruk Aksoy ise "Her şey elindeki kağıda göre değil. Kamu vicdanı diye bir şey var. Sen o kadın ölürken nasıl acı çekti biliyor musun" derken, Şen ise Aksoy'a "Duygusal gidiyorsun. Kanun yolu var. Eleştirebilirsin, kızabilirsin yarın bir gün o mahkemelere çıkacaksın. Nasıl kendini savunacaksın. Seni toplum gömdüğü için mahkum mu olacaksın. Sosyal medya mahkemesi olmayın" dedi.

Etiketler; #pınar gültekin #habertürk #ersan şen #tartışma
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