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Çardaklı Belediyesi memur alacak

Çankırı ile Çardaklı Belediyesi memur alımı yapacağını duyurdu

Çardaklı Belediyesi memur alacak
17 Mart 2022 Perşembe 09:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çankırı ili Çardaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 


İlan için başvurular 25 Nisan 2022 ile 27 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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