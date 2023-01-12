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Çatalca Belediyesi 4 adet tarlayı satacak

Çatalca Belediyesi 4 adet tarlayı ihale ile satışa sunacağını duyurdu

Çatalca Belediyesi 4 adet tarlayı satacak
12 Ocak 2023 Perşembe 10:21

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilanda özellikleri yazılı Mülkiyeti Belediyeye ait olan 4 Adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, açık teklif usulü ile 31.01.2023 tarihinde saat 11.30’da Belediyemiz Meclis salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

İhale 31.01.2023 Salı günü saat 11.30' da Belediye Meclis Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, açık teklif usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenler en geç ihale günü saat 11.00’ da kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne vereceklerdir.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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