Çatışma haberleri dezenformasyon

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik güçlerinin bölgeden çıkmayacağını ve 120 saat içerisinde YPG güçlerinin güvenli bölgeden çıkıp çıkmadığına bakacaklarını söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde çatışmaların devam ettiği yönündeki iddialara da yanıt veren Erdoğan, "Çatışma söz konusu değil. Bunların hepsi dezenformasyondur. Kulak asmayalım" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 4 saat 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin Suriye'de mutabakata vardığı duyuruldu. Anlaşmayla YPG/PYD unsurlarının güvenli bölge alanından çekilmesi için ateşkesin yürürlükte olacağı 120 saatlik bir müddet verildi. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, operasyona ara verildiğini, bunun bir ateşkes olmadığını belirterek, "Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır" ifadesini kullanmıştı.

ABD ile görüşmeye devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etmek için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk kez burada kameraların karşısına geçen Erdoğan, "Önce ikili görüşme olarak Pence ile yaptık. Sonra daha kapsamlı bir heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Ve sonucunda 13 maddelik ortak bildiriyi dünya kamuoyuna açıklamış olduk. Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. Malum terör örgütünün bu bölgeyi, özellikle de belirlediğimiz güvenli bölgeyi terk etmesi söz konusu. Şu anda dünkü görüşmelerimizde 120 saat içerisinde buraların boşaltılacağı konusunda mutabık kaldık. Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimizin görüşmesi devam edecek" ifadelerini kullandı.

Putin ile görüşeceğim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrıca bir görüşme yapacağını da duyuran Erdoğan, "Bu görüşmeyi de bu sürecin ayrı bir unsuru olarak kabule diyorum. Bölgeye de barışı Barış Pınarı ile getirmiş oluruz İnşallah" dedi.

Alanı terk etmiyoruz

Devamında gazetecilerin sorularına karşılık olarak konuşan Erdoğan, "Bizim şu anda güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Kalacaklar ki gerçekten bu terör örgütü alanı terk ediyor mu etmiyor mu göreceğiz" dedi.

Çatışmaların sürdüğüne ilişkin iddialara da yanıt veren Erdoğan, "Çatışma söz konusu değil. Bunların hepsi dezenformasyondur. Kulak asmayalım. Şu anda attığımız adımı güçlendirelim" sözlerini kaydetti.