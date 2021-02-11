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Çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler'in şehit olduğunu açıkladı

Çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
11 Şubat 2021 Perşembe 11:19

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Hulusi Akar ise yayınladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

Öte yandan aynı operasyonda dün Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan da şehit olmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #terör #milli savunma bakanlığı
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