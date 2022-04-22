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Çay bahçesinde korkunç anlar! Eşini böyle öldürdü!

22 Nisan 2022 Cuma 09:37

Yine bir kadın cinayeti yaşandı. Bu kez yer Trabzon. Boşanma aşamasındaki eşi 34 yaşındaki Elvin Umayev ile çay bahçesinde konuşan 38 yaşındaki Turana Umayev, birden tabancasını çıkartarak eşini başından vurarak öldürdü. Cani erkek olay sonrası polise teslim olurken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Olay dün saat 22.00 sıralarında kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. Cezaevinden 4 ay önce tahliye olan Elvin Umayev, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev ile çocukların velayeti konusunda görüşmek üzere parkta buluştu. Burada çay bahçesinde oturan iki arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elvin Umayev, tabancayla Turana Umayev'in başına tek el ateş etti. Kanlar içinde oturduğu sandalyeye yığılan kadın, olay yerinde yaşamını kaybederken, şüpheli de silahıyla polis noktasına giderek teslim oldu.  Olay anı ise çay bahçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir çocuk annesi Turana Umayev'in cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Elvin Umayev de sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trabzon #kadın cinayeti #çay bahçesi cinayet #ölüm #karısını öldürdü
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