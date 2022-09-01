Çeltik Belediyesi memur alacak

Konya Çeltik Belediyesi memur alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya İli Çeltik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.



Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile 12.10.2022 - 14.10.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai saatleri içerisinde 08:00-12:30 / 13:30-17:00) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Çeltik Belediye Başkanlığına (Selçuk Mahallesi Mevlana Caddesi No:10 Çeltik/Konya ) başvuru yapılabilecektir.



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