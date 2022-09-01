TWITTER'A YENİ ÖZELLİK GELDİ
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK GELDİ
0
EV HAPSİNE İTİRAZ ETTİ!
EV HAPSİNE İTİRAZ ETTİ!
0
İZMİR'DE ZEYNEP BASTIK COŞKUSU
İZMİR'DE ZEYNEP BASTIK COŞKUSU
0
CANLI YAYINDA KALP KRİZİ!
CANLI YAYINDA KALP KRİZİ!
0

Çeltik Belediyesi memur alacak

Konya Çeltik Belediyesi memur alımı yapacağını açıkladı

Çeltik Belediyesi memur alacak
01 Eylül 2022 Perşembe 10:29

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya İli Çeltik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

 


Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile 12.10.2022 - 14.10.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai saatleri içerisinde 08:00-12:30 / 13:30-17:00) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Çeltik Belediye Başkanlığına (Selçuk Mahallesi Mevlana Caddesi No:10 Çeltik/Konya ) başvuru yapılabilecektir.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu personel alacak
Sonraki Haber
Üzüm fiyatı kafaları karıştırdı
Sözleşmeli destek personeli alınacak
Sözleşmeli destek personeli alınacak
0
Yeter çığlıkları ortalığı inletti! Bir kadın eski eşi tarafından başı taşla ezilerek öldürüldü
Yeter çığlıkları ortalığı inletti! Bir kadın eski eşi tarafından başı taşla ezilerek öldürüldü
0
Düğün dönüşü feci kaza: 8 kişi öldü, 9 kişi ağır yaralı!
Düğün dönüşü feci kaza: 8 kişi öldü, 9 kişi ağır yaralı!
0
Hasat tartışması acı bitti! Baba ve oğlu öldü!
Hasat tartışması acı bitti! Baba ve oğlu öldü!
0
Antalya'da feci kaza! Camdan fırlayan üniversiteli genç hayatını kaybetti
Antalya'da feci kaza! Camdan fırlayan üniversiteli genç hayatını kaybetti
0
Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 kişi alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 74 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.