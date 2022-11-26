Cemevleri ile ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık kaymakamdan veya validen izin gerekecek!

Cemevleri ile ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre cemevlerine yer ayrılması veya cemevi yapılması için artık kaymakam veya vali izni gerekecek

Cemevleri için imar planlarında yer ayrılmasını da kapsayan düzenlemeler içeren 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. TBMM'de 16 Kasım'da kabul edilen 7421 sayılı 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun'da yer alan bazı düzenlemeler şöyle: "Belediyelerin, imar planlarını yaparken bölgenin şartları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak cemevlerine yer ayrılması ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınması gerekecek. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve ilçe belediyelerinin cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmasının ve malzeme desteği sağlamasının önü açılıyor. İl özel idarelerinin; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilmesi düzenleniyor. Kanunla, belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanının, cemevlerine de tanınmasına ilişkin düzenleme yer alıyor.

Yasayla, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Belediyeler, cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak verebilecek. Ayrıca bakım, onarım ve malzeme desteği verebilecek.