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Cenaze yol kenarında dururken çalışmaya devam ettiler!

Cenaze yol kenarında dururken çalışmaya devam ettiler!
23 Eylül 2022 Cuma 09:24

Antalya'da 61 yaşındaki Nusurettin Akçay, kullandığı beton mikserinin direksiyonunda kalp krizi geçirdi. Beton mikseri 3 araca çarparken, Akçay da hayatını kaybetti. Akçay'ın cenazesi yol kenarında dururken, araçtaki betonun başka bir araca aktarılması ise dikkat çekti

Kaza, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Nusurettin Akçay, kullandığı 03 ABT 796 plakalı beton mikseriyle Ülker Sokak’a geldiğinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan beton mikseri, park halindeki 48 LZ 034, 07 BBN 580 ve 07 BIY 30 plakalı araçlara çarptıktan sonra durabildi.

Akçay'ın çarptığı araçlardan birinin sahibi İsa Kılıç, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kılıç, sağlık ekipleri gelene kadar Akçay'a ilk yardım müdahalesinde bulundu. Kısa sürede gelen ekipler, Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay'ın cansız bedeni kamyonun yanındayken mikserdeki beton harcı başka bir araca aktarıldı.

Mikserin çarptığı araç sahibi İsa Kılıç, “İş yerimde çalışıyordum. Aracım da park halindeydi. Arkadaşım aradı ve aracımın yanına gelmemi söyledi. 2 araca çarpmış, benim arabayı da koruma demiri takılınca durduğu yere kadar sürüklemiş. Biz direkt şoförün yanına gittik. Gittiğimizde kalp krizi geçiriyordu. 112'deki doktor düz bir zemine yatırmamızı söyledi. Yatırdık ama zaten nabzı atmıyordu" dedi.

Yapılan incelemenin ardından Nusurettin Akçay'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #beton mikseri #kaza #kalp krizi
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