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Cenazeye katılan 100 kişiden 40'ı koronavirüs kaptı!

Trabzon'da hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine yaklaşık 100 kişi katıldı, taziye ziyaretinde bulundu. Bu kişilerden 40'ı bir hafta sonra covid-19'a yakalandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Trabzon'da taziyeler telefonla" çağrısı yaptı

Cenazeye katılan 100 kişiden 40'ı koronavirüs kaptı!
04 Mart 2021 Perşembe 13:08

Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, son 3 haftadır Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 il içerisinde bulunan Trabzon'da, virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine, namazlar 30 kişiyle sınırlandırıldı. Yetkililer, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulundu.

CENAZEYE 100 KİŞİ KATILDI, 40 KİŞİDE VİRÜS ÇIKTI

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen bölgede virüsün yayılımında etkili olan cenaze ve taziyelere katılımlar sürüyor. Kentte vefat eden bir kişinin cenazesine yaklaşık 100 kişi katıldı, taziye ziyaretinde bulundu. Taziyeye katılan 40 kişiye bir hafta sonra covid-19 teşhisi konuldu.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden 1 hafta sonra 40 kişide Covid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon'da taziyeler telefonla" paylaşımında bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trabzon #Koronavirüs #pozitif #taziye #cenaze
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