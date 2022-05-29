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Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga!

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan 1 kişi ve seken kurşundan 1 çocuk yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı

29 Mayıs 2022 Pazar 08:42

Olay, gece, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde meydana geldi. Cengiz Kurtoğlu’nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.'yi silahla vurarak yaraladı. Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E. F. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #konser #silahlı kavga #Cengiz Kurtoğlu
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