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Cep telefonu almak isteyenler dikkat!

Ticaret Bakanlığı'nca, 12 bin TL'nin üzerindeki cep telefonları satışlarına 3 taksit uygulanmasına ilişkin yönetmelik değişikliği yapıldı

Cep telefonu almak isteyenler dikkat!
11 Ocak 2023 Çarşamba 11:03

Ticaret Bakanlığı'nın 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğin, tüketiciye taksitli satışları düzenleyen maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre; daha önce fiyatı 5 bin TL'nin üzerindeki cep telefonları için uygulanan 3 taksit imkanı, fiyatı 12 bin TL'nin üzerindeki cep telefonları için geçerli olacak şekilde düzenlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ticaret bakanlığı #cep telefonu
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