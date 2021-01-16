KANSERİ KOKUDAN ANLAYACAKLAR
KANSERİ KOKUDAN ANLAYACAKLAR
0
YERLİ JASON STATHAM
YERLİ JASON STATHAM
0
WHATSAPP'TAN YENİ AÇIKLAMA
WHATSAPP'TAN YENİ AÇIKLAMA
0
ERKEN BOŞALMA DEPRESYON NEDERİ
ERKEN BOŞALMA DEPRESYON NEDERİ
0

Cep telefonunuza dezenfektan dökmeyin

Cep telefonu ile tabletlerin dezenfektan ve kolonya dökülerek temizlenmesi arızaya neden oluyor. Cep telefonu tamircisi Ahmet Özel, günde 5-10 kez sıvı teması olan telefonların arıza yaptığını belirterek, “Cihazların üzerine dezenfektan ve kolonya döktüğümüz zaman sıvı temasına neden olur. Dezenfektanı bir peçeteye döküp, telefonu silmemiz yeterli” dedi

Cep telefonunuza dezenfektan dökmeyin
16 Ocak 2021 Cumartesi 10:46

Koronavirüsle mücadele kapsamında akşam ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları cep telefonu ile tablet kullanım sürelerini artırdı. Bununla birlikte cep telefonu ve tabletlere uygulanan temizlik yöntemleri cihazlarda arızaya neden oluyor.

Cep telefonu tamircisi Ahmet Özel, sıvı teması ve fazla şarjdan kaynaklanan arızaların son zamanlarda arttığını söyledi. Cep telefonu ve tabletlerin üzerine kolonya ve dezenfektan dökülmesinin cihazlara büyük zarar verdiğini ifade eden Özel, “Telefon ve tabletlerin üzerine dezenfektan ve kolonyayı kesinlikle dökmememiz gerekiyor. Cihazların üzerine dezenfektan ve kolonya döktüğümüz zaman sıvı temasına neden olur. Dezenfektanı bir peçeteye döküp, arkasını ve kenarlarını silmemiz yeterli olur. Günde 5- 10 adet sıvı temaslı arıza yapmış cep telefonu ve tablet geliyor. Ya üzerine kolonya dökmüş ya da dezenfektan sıkmış. Dezenfektanı doğrudan telefonun üzerine döktüğünde o sıvı telefonun içine her türlü girer” dedi.

‘3 BİN LİRAYA KADAR MASRAF ÇIKIYOR’

Tüm telefonların su geçirebilir olduğunu anlatan Özel, “Üzerine hiçbir şey dökmeyin. Dezenfektan içerisindeki madde alkol bazlı olduğu için telefonun içine girdiğinde ekrana zarar veriyor. Aynı zamanda bataryasını da bozuyor. Sıvı teması nedeniyle arızalanan cep telefonu ya da tabletlerin tamiri için 500 lira ile 3 bin lira arasında masraf çıkabiliyor. Kısıtlamalar nedeniyle insanlar evlerinde uzun zaman geçiriyor. Evde kaldıkları süre uzun olunca cep telefonu ve tabletleri ile çok fazla vakit geçiriyorlar. EBA'dan dolayı telefonlar çocukların elinde. Çok kullanımdan dolayı şarj soketini kıran çok oluyor” şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cep telefonu
Önceki Haber
Hırsızlar girdikleri evden ayakkabıları bile çaldılar
Sonraki Haber
Kar topu oynamaya giderken, uçuruma yuvarlandılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.