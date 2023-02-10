Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 kişi alacak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü, 109 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Cerrahpaşa Rektörlüğü 109 kişi alacak
10 Şubat 2023 Cuma 11:14

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle (**Eczacı kadrosu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.


Detaylar için tıklayınız.

Önceki Haber
Hatay'daki yıkımın nedeni kalitesiz bina
Sonraki Haber
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 kişi alacak
Madenciler, anne ile oğlunu 101'inci saatte enkazdan kurtardı
Madenciler, anne ile oğlunu 101'inci saatte enkazdan kurtardı
0
Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı
Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı
0
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 kişi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 kişi alacak
0
Hatay'daki yıkımın nedeni kalitesiz bina
Hatay'daki yıkımın nedeni kalitesiz bina
0
Enkazdan 99 saat sonra kurtarılırken, sevdiği şarkıyı açtırdı 
Enkazdan 99 saat sonra kurtarılırken, sevdiği şarkıyı açtırdı 
0
Pegasus 4 günde deprem bölgesinden 30 binden fazla kişiyi tahliye etti
Pegasus 4 günde deprem bölgesinden 30 binden fazla kişiyi tahliye etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.