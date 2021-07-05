Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 29 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, ilanda isimleri yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca;

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacaktır.

İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvurular 19 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacaktır.



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