ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
0
BAHÇEDE İLK TUR!
BAHÇEDE İLK TUR!
0
ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ
ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ
0
TOPUKLU ASKER!
TOPUKLU ASKER!
0

Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 29 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak
05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:43

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, ilanda isimleri yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca;

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacaktır.

İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Başvurular 19 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacaktır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Sonraki Haber
TED Üniversitesi personel alacak
TED Üniversitesi personel alacak
TED Üniversitesi personel alacak
0
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
'Tosuncuk'un geliş nedeni çok başkaymış!
'Tosuncuk'un geliş nedeni çok başkaymış!
0
'Tosuncuk' Türkiye'ye getiriliyor
'Tosuncuk' Türkiye'ye getiriliyor
0
'Tosuncuk' için istenen ceza: 75 bin 260 yıl!
'Tosuncuk' için istenen ceza: 75 bin 260 yıl!
0
Kızının çıplak fotoğraflarını çekince incelenen telefonundan öyle şeyler çıktı ki!
Kızının çıplak fotoğraflarını çekince incelenen telefonundan öyle şeyler çıktı ki!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.