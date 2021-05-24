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Cesedi bulundu, eşi ve kızı sinir krizi geçirdi!

Antalya'da Necla Ö.'nün (55), parkta spor yapanların fark etmesiyle denizde cansız bedeni bulundu. Acı haberi alıp, olay yerine gelen kadının eşi ve kızı, sinir krizi geçirdi. Feyzullah Ö., "Hayır, eşim olamaz" derken, kızı Hülya Ö. de "Ne olur anneme bakayım. Baba, annem gitmesin" diyerek, gözyaşı döktü

Cesedi bulundu, eşi ve kızı sinir krizi geçirdi!
24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:09

Muratpaşa ilçesindeki Falez Parkı'na sabah spor yapmaya gelenler, denizin 50 metre açığında ceset olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi, tarif edilen noktada kadın cesedi buldu. Bota alınan cansız beden, Yat Limanı'na çıkarıldı. Polis ekipleri, yaptığı incelemede, cesedin Necla Ö.'ye ait olduğunu belirledi. Polisin haber vermesiyle Deniz Şube Müdürlüğü'ne, kadının eşi Feyzullah Ö. ve kızı Hülya Ö. geldi. Teşhis sonrası Feyzullah Ö. ile kızı, sinir krizi geçirdi. Polis, baba- kızı teskin etmeye çalıştı.

Gözyaşı döken Feyzullah Ö., "Hayır, hayır, eşim olamaz" dedi.

Hülya Ö. ise "Ben annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bir bakayım. Baba, annem gitmesin" diyerek, ağladı.

Necla Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölüm #deniz ölüm
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