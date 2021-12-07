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Cesedi çöplükte bulunan bebeğin ölüm nedeni belli oldu!

Eskişehir şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde cansız bedeni bulunan, yeni doğmuş kız bebeğin, başına vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet soruşturması başlatılırken, bebek de jandarma ekipleri eşliğinde, şehir mezarlığının kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi

Cesedi çöplükte bulunan bebeğin ölüm nedeni belli oldu!
07 Aralık 2021 Salı 12:39

Odunpazarı ilçesinin Sarısungur Mahallesi'nde, şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, 12 Kasım akşamı, bant üzerinde yeni doğmuş kız bebeği ölü buldu. Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerinde, göbek bağı kesilmiş ve üzerine örtü örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonrası otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada, olay yerine saat 20.00'den itibaren kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve ayrıştırma bandına alındığı tespit edildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca detaylı inceleme yapılırken, ilk belirlemelere göre, bebeğin doğduktan kısa zaman sonra başına vurularak öldürüldüğü değerlendirildi. Ayrıca ölüm nedeninin, kafa travmasına bağlı beyin kanaması olduğu tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan detaylı rapor beklendiği belirtilirken, canlı doğup öldürülmesi nedeniyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kız bebekle ilgili ‘cinayet’ soruşturması başlatıldı.

KİMSESİZ ÇOCUKLAR MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki morgda yasal olarak 15 gün bekletilen bebek, herhangi bir yakınının başvurmaması üzerine jandarma ekipleri eşliğinde, cenaze aracıyla getirildiği asri mezarlığın kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince bebeğin anne ve babasının bulunması için başlatılan soruşturma ise sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çöplük #bebek #bebek ölüm #eskişehir
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