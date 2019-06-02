Çeşme Ilıca Plajı'nda şemsiye ve şezlonglar kaldırıldı

İZMİR'in gözde turistik ilçesi Çeşme'de Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı, tatilciler bekleniyor. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, bu yaz Ilıca Plajı'nı belediyenin işlettiğini, şezlong ve şemsiyeleri kaldırdıklarını, bu modeli ilçe geneline yayarak, şezlong anarşisini bitireceklerini söyledi

Geçen bayram tatillerinde yüzbinlerce tatilciye ev sahipliği yapan Çeşme'de, yer kalmadığı için binlerce kişi sahil ve parklarda yatmıştı. Bu bayram da tatilcilerin akınına uğraması beklenen Çeşme'de, belediye başkanından sivil toplum temsilcilerine, işletmecilerden esnafa kadar herkes talebe hazır olduklarını dile getirdi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yüz binleri değil, milyonları Çeşme'ye beklediklerini vurgulayarak, "Çeşme yeryüzü, cenneti. Bu sene bir sloganımız var. O da 'Ilıca Plajı, 80'lerdeki gibi'. Bu yazdan itibaren Ilıca Plajı'nı, belediye işletiyor. Şezlong ve şemsiyeleri kaldırdık, tuvaletler tamam. Şezlong anarşisine son verdik. 'Havlunu da al, gel' diyoruz. Bu yaz Ilıca'daki bu modeli seneye tüm plajlarımızda uygulayacağız" dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, geçen yıl bayram tatilinde aşırı yoğunluk nedeniyle "Artık gelmeyin" dediklerini hatırlatarak, "İnsanlar parklarda ve sahillerde yatıyorlardı. Mağduriyetin önüne geçmek için böyle bir şey dedik ama şimdi Çeşme kucağını açtı, herkesi bekliyor. Yalnızca bayramda değil, 12 ay gelin" diye konuştu.

Çeşme'de otelciler kadar esnaf ve işletmeciler de sezon hazırlıklarını tamamladı. Restoran sahibi Selim Akbaykal, "Hazırız, şimdiden rezervasyonlar dolmaya başladı" derken, dünya şampiyonu milli sörfçü Bora Kozanoğlu ise, "Tatile gelenler hem eğlensin hem de sörf öğrensin. Bu spor için dünyada daha iyi bir yer yok" dedi. Alaçatı'da bir bar- kafeteryanın işletme müdürü olan Volkan Güler ise "24 saat çalışmak için hazırlıklar tamam" diye konuştu.