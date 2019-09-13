Çeşme Weekend'e geri sayım

Çeşme'de 2015 ve 2016 yıllarından sonra 3'üncü kez düzenlenecek Çeşme Weekend Spor Festivali için geri sayım başladı. Her seviye koşucu için koşu yarışı, yüzme yarışı ve son yılların yükselen sporu kürek sörfü yarışlarının yapılacağı Çeşme Weekend, 21-22 Eylül'de organize edilecek. Minik Adımlar ve Minik Kulaçlar yarışlarındaki parkurlarda küçükler de geleceğin sporcuları olmaları için cesaretlendirilecek

Çeşme Weekend'e geri sayım
13 Eylül 2019 Cuma 10:04

Müsabaka sporları dışında yoga, zumba, fitness, kürek sörfü ve yol bisikleti sürüşü gibi deneyim aktiviteleri de katılımcılara sunulacağı organizasyona ünlü Ayayorgi Koyu ev sahipliği yapacak. 3 farklı disiplinde 7 yarışın düzenleneceği organizasyonda Ege Orman Vakfı ile yürütülen kampanya kapsamında İzmir dışından gelen her yarışmacı için bir fidan dikilecek. Çeşme Weekend'e ilk kez düzenlendiği 2015 yılında 711 sporcu, 2016 yılında ise 1137 sporcu yarıştı. Bu yıl 1400 yarışmacının Çeşme'ye gelmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
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