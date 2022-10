Çeviri Hizmeti Satın Alırken En Çok Yapılan 4 Hata

Çeviri endüstrisi oldukça rekabetçi ve genellikle kafa karıştırıcı bir alandır. En iyi olduğunu iddia eden birçok şirket var ve hangilerinin saygın, hangilerinin olmadığını belirlemek zor olabilir

Size yardımcı olmak için, kişilerin ve kurumların çeviri hizmeti alırken yaptıkları yaygın hataların bir listesini derledik. Gelecekte bu hatalardan kaçınarak, projelerinizi başarıyla yönetmek için doğru ortağı bulabileceksiniz.

1. Tüm çeviri şirketlerinin aynı olduğunu düşünmek

Çevremizde birçok farklı türde çeviri şirketi ve her birinin kendine özgü beceri ve yetenekleri vardır. Bazıları hukuki çevirilerde uzmanlaşırken, diğerleri teknik çevirilere veya pazarlama materyallerine odaklanır. Ayrıca fiyat aralığı, geri dönüş süresi ve iş kalitesi açısından da farklılık gösterirler. Bu nedenle, projeniz için bir çeviri firması ile anlaşmadan önce ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan birini bulmak önemlidir.

2. Kaliteden çok fiyata odaklanmak

Kaliteden çok fiyata odaklanmak şirketlerin bir çeviri hizmeti alacaklarında en sık yaptıkları hatalardan biridir. Maliyete bakmak önemli olmakla birlikte, belirli bir tedarikçiye karar vermeden önce kaliteyi göz önünde bulundurmak aynı derecede önemlidir.

Bazı çeviri büroları düşük oranlar sunabilir ancak deneyimleri yetersiz olabilir. Bu durum, içeriğiniz hedef kitlesine etkili veya zamanında ulaşamayacağından gereksiz kayıplara yol açabilir. Tercüme edilen belgede hatalar olması da mahcubiyete ve kurumsal itibarın zedelenmesine neden olabilir.

Yalnızca fiyata dayalı bir acente seçmek, uzun vadede maliyetli olabilecek kaliteden ödün vermenize neden olabilir.

3. Çok Kısa Bir Teslimat Tarihi Belirleme

Gerçekçi olmayan teslimat tarihi belirlerseniz, tedarikçiler gözden geçirilmesi veya reddedilmesi gereken düşük kaliteli çeviriler sunabilir ve bu da projenizi daha da geciktirir. Birlikte çalıştığınız çeviri firmasının projenin önemini ve tamamlanması için ne kadar zaman kaldığını anladığından emin olun.

4. Gereksinimleriniz ve beklentileriniz konusunda net olmamak

Ne istediğinizi bilmiyorsanız, ihtiyacınız olandan daha azını elde etme olasılığınız daha yüksektir. Çeviri hizmetlerinin işinizin kalitesi ve doğruluğu üzerinde büyük bir etkisi vardır. Projeden ne beklediğiniz konusunda net değilseniz bu durum, ekibin metnin ne anlama geldiği konusunda varsayımlarda bulunmasına yol açabilir. Bu da kaynak metnin yanlış çevirisine ve hatta yasal sonuçları varsa yasal sorunlara neden olabilir.

Bu hatayı önlemek için, bir çeviri hizmeti alma sürecine başlamadan önce gereksinimleriniz konusunda her zaman mümkün olduğunca açık olun. Daha sonra herhangi bir karışıklık olmaması için çeviri şirketinin proje yönetim ekibi ile sağlıklı bir iletişim kurduğunuzdan emin olun. Bunların uygulanması, sürecin her adımında her iki tarafın da aynı sayfada olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır!

Sonuç olarak, çeviri ihtiyaçlarınızda size yardımcı olacak iyi bir şirketi seçmek önemli bir karardır ve hafife alınmamalıdır. Güvenilir, duyarlı ve temel hedeflerinizi karşılayabilecek profesyonel bir çeviri şirketini yukarıda anlattığımız hatalardan kaçınarak uygun bir araştırma ile bulabilirsiniz.