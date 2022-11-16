Çevre mühendisi alımı yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli çevre mühendisi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18/09/2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerdeki sınır kapılarında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı aracılığıyla sözleşmeli çevre mühendisi alınacaktır.

Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet adresinde (http://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir.

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