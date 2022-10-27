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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 kişi alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 destek personeli alımı yapacağını duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 kişi alacak
27 Ekim 2022 Perşembe 10:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre .Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22.11.2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli destek personeli (Temizlik Personeli) alınacaktır.

 

Başvurular e-Devlet üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 26/10/2022 -05/11/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


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