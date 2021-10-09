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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 kişi alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 kişi alacak
09 Ekim 2021 Cumartesi 11:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere “Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile 10 (on) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Sınava katılacak adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği ve şehir ve bölge planlama bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir.


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