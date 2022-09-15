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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 150 kişi alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 5-9'uncu dereceli kadrolara 150 idare memuru öğrencisi alımı yapılacaktır

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 150 kişi alacak
15 Eylül 2022 Perşembe 10:47

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adaylar, başvurularını 30.09.2022 - 14.10.2022 tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın www.adalet.gov.tr, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve Genel Müdürlüğünwww.cte.adalet.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.


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