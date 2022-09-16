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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alacak
16 Eylül 2022 Cuma 08:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2'nci maddesinin 8'inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile 37 psikolog, 16 Öğretmen, 19 Sosyal Çalışmacı, 2 Veteriner, 1 Mühendis (inşaat), 1 Mühendis (gida) ve 4 Fizyoterapist olmak üzere toplam 80 personel alımı yapılacaktır.


İlan için son başvuru tarihi 14 Ekim 2022 olarak açıklanmıştır.


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