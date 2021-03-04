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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü temizlik görevlisi alımı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumları ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü temizlik görevlisi alımı
04 Mart 2021 Perşembe 11:52

Adalet  Bakanlığı,  Ceza  ve  Tevkifevleri  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde  hizmet  veren İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş  Ceza  İnfaz  Kurumları  ve  Tutukevleri  Eğitim Merkezleri’nde  istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  hükümleri  çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak 58 temizlik görevlisi (EK-1) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

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